La Soluzione ♚ Privo di voce

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Privo di voce. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : AFONO

Curiosità su Privo di voce: privo di titolo è un romanzo di andrea camilleri pubblicato dall'editore sellerio nel 2005. in una nota posta al termine del romanzo, camilleri riferisce... Afono è un villaggio delle Samoa Americane appartenente alla contea di Sua del Distretto orientale. Ha una superficie di 3 km e in base al censimento del 2000, ha 530 abitanti. Parte del territorio del villaggio rientra nel Parco nazionale delle Samoa americane.

