Area del deserto marocchino nota per le sue dune - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Area del deserto marocchino nota per le sue dune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MERZOUGA

Significato/Curiosita : Area del deserto marocchino nota per le sue dune

Popolazione relativamente densa. a s del fiume regreg si stende la meseta marocchina, così chiamata dagli studiosi per le sue analogie con la meseta spagnola... Chebbi. la città più vicina è erfoud. vi si disputa il merzouga rally. nell'oasi di merzouga è ambientato il finale della pellicola marrakech express... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

