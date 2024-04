La Soluzione ♚ Un territorio come Campione d Italia

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Un territorio come Campione d Italia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ENCLAVE

Curiosità su Un territorio come campione d italia: Scudetto (sport). campione d'italia (campiùn in dialetto comasco, afi: /kam'pju/; prima campione, ancor prima campione d'intelvi) è un comune italiano... Enclave ed exclave sono termini che in geografia politica indicano enti territoriali o parti di essi aventi particolari caratteristiche: un'enclave è un'entità territoriale o una parte della stessa che è completamente circondata dal territorio di una singola altra entità; un'exclave è una parte di estensione minoritaria di un'entità territoriale che è separata dalla parte di estensione maggioritaria dell'entità stessa. Un'area geografica può essere sia un'enclave sia un'exclave: in tal caso, il termine enclave si utilizza in riferimento all'ente confinante con essa, mentre il termine exclave è usato in riferimento all'ente di appartenenza ...

