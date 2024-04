La Soluzione ♚ Come l onestà che non esiste

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Come l onestà che non esiste. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : APPARENTE

Curiosità su Come l onesta che non esiste: Attenersi: , gi: onestà e giustizia sii scrupolosamente onesto nei rapporti con gli altri, credi nella giustizia che proviene non dalle altre persone... La magnitudine apparente (m) di un corpo celeste è una misura della sua luminosità rilevabile da un punto di osservazione, di solito la Terra. Il valore della magnitudine è corretto in modo da ottenere la luminosità che l'oggetto avrebbe se la Terra fosse priva di atmosfera. Maggiore è la luminosità dell'oggetto celeste, minore è la sua magnitudine. La magnitudine, misurata mediante fotometria, generalmente viene rilevata nello spettro visibile all'uomo (vmag), ma a volte possono essere utilizzate altre regioni dello spettro elettromagnetico, come la banda J nel vicino infrarosso. Sirio è la stella più luminosa del cielo notturno nello ...

