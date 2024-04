La Soluzione ♚ Sporgere una denuncia

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Sporgere una denuncia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : QUERELARE

Curiosità su Sporgere una denuncia: Prevenzione di reati comuni. qualunque cittadino italiano poteva sporgere una denuncia presso una questura segnalando un individuo ritenuto dal denunciante pericoloso... Maurizio Molinari (Roma, 28 ottobre 1964) è un giornalista e saggista italiano, dal 23 aprile 2020 direttore del quotidiano La Repubblica.

