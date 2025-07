Denuncia che si sporge in tribunale nei cruciverba: la soluzione è Querela

Home / Soluzioni Cruciverba / Denuncia che si sporge in tribunale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Denuncia che si sporge in tribunale' è 'Querela'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

QUERELA

Curiosità e Significato di Querela

Approfondisci la parola di 7 lettere Querela: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Querela? Una querela è la denuncia formale che si presenta in tribunale per segnalare un reato o un comportamento illecito subito. È il modo con cui una persona richiede l'intervento della giustizia per tutelare i propri diritti. In sostanza, rappresenta un atto ufficiale che dà avvio a un procedimento legale, permettendo di affrontare e risolvere le questioni di natura penale o civile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si sporge in tribunaleSi risolve in tribunaleSi svolge in tribunaleNon si sporge dal balcone ma in commissariatoSi trascinano in tribunale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Querela

Non riesci a risolvere la definizione "Denuncia che si sporge in tribunale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Q Quarto

U Udine

E Empoli

R Roma

E Empoli

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I O R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IRATO" IRATO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.