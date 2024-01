La definizione e la soluzione di: Denuncia segreta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Pressi e all'interno del palazzo ducale, destinate a raccogliere le denunce segrete destinate ai magistrati. il nome di bocche deriva dal fatto che tali...

Con delazione, si intende una dichiarazione segreta con finalità di tornaconto personale, anche eventualmente in anonimato, con la quale si porta a conoscenza la commissione di un reato o di un altro illecito di cui vi sia stata consumazione o anche solo tentativo, al fine di identificarne chi ne venga indicato come l'autore.

Il termine ha anche un significato proprio nel diritto civile in tema di successione a causa di morte, e ne aveva per la variante giuridica della lingua italiana anche uno corrispondente al concetto di "porto", sottinteso abusivo, come nel porto abusivo d'armi da fuoco.

Italiano

Sostantivo

delazione ( approfondimento) f sing (pl.: delazioni)

(diritto) denuncia con cui l'autorità giudiziaria viene informata della commissione di un illecito

Sillabazione

de | la | ziò | ne

Pronuncia

IPA: /dela'tsjone/

Etimologia / Derivazione

Dal latino delatum da deferre cioè "portare, riportare, deferire"