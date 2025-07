Lo sporgere di una parte del corpo umano nei cruciverba: la soluzione è Protrusione

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Lo sporgere di una parte del corpo umano' è 'Protrusione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROTRUSIONE

Curiosità e Significato di Protrusione

La parola Protrusione è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Protrusione.

Perché la soluzione è Protrusione? La protrusione è il fenomeno di un'escrescenza o sporgenza di una parte del corpo, come un disco intervertebrale o un tessuto. Si verifica quando una struttura si sposta oltre i limiti normali, creando una protuberanza visibile o palpabile. Questo termine è spesso usato in campo medico per descrivere condizioni che richiedono attenzione e trattamento. La protrusione può influire sulla funzionalità e sulla salute generale.

Come si scrive la soluzione Protrusione

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo sporgere di una parte del corpo umano"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

O Otranto

T Torino

R Roma

U Udine

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

