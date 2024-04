La Soluzione ♚ Spazio che nella moneta reca incisa una data

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Spazio che nella moneta reca incisa una data. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ESERGO

Curiosità su Spazio che nella moneta reca incisa una data: Portale sul quale è incisa la data del 1549, anno in cui fu costruita la cappella originaria. internamente la chiesa presenta una navata centrale, fiancheggiata... L'esergo (dal latino exèrgum, a sua volta dal greco ex, fuori, ed èrgon, opera) è quello spazio limitato che in una moneta si trova sotto il disegno principale (più raramente sopra) e talora da esso staccato con una linea orizzontale. È così chiamato proprio perché rimane "fuori opera", fuori cioè dal disegno, che costituisce invece la parte essenziale della moneta.

