La Soluzione ♚ Assiste il matador nella corrida

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Assiste il matador nella corrida. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TORERO

Curiosità su Assiste il matador nella corrida: (en) la più grande corrida, su imdb, imdb.com. (en) la più grande corrida, su allmovie, all media network. (en) la più grande corrida, su rotten tomatoes... Nel mondo della tauromachia, il torero è colui che affronta i tori all'interno di una corrida, sia come matador che come membro della cuadrilla.

Altre Definizioni con torero; assiste; matador; nella; corrida;