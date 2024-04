La Soluzione ♚ Lo sono gli scoiattoli

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Lo sono gli scoiattoli. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RODITORI

Curiosità su Lo sono gli scoiattoli: Vulgaris, lo scoiattolo rosso, e s. carolinensis, lo scoiattolo grigio. a seconda dell'ambiente naturale e della forma del corpo, gli scoiattoli possono... I roditori (Rodentia Bowdich, 1821) sono l'ordine di mammiferi col più alto numero di specie ascritte, comprendente circa il 43% delle specie totali di mammiferi attualmente esistenti, più altrettanti taxa estinti. Ciò è probabilmente dovuto alla piccola taglia, al breve ciclo riproduttivo e all'abilità di rosicchiare e mangiare un'ampia varietà di alimenti. Di questo ordine fanno parte specie assai conosciute e dall'areale molto esteso, come ratti, topi e scoiattoli, così come specie rare e dall'areale assai circoscritto. Il nome "roditore" deriva dal verbo latino rodere ("rosicchiare"), in riferimento all'abitudine che accomuna tutti gli ...

