La Soluzione ♚ Tutt altro che esotiche La definizione e la soluzione di 8 lettere: Tutt altro che esotiche. NOSTRANE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Tutt altro che esotiche: Ameiurus melas, conosciuto come pesce gatto o pesce gatto nero o comunemente noto come barbone (o barbona) è un pesce d'acqua dolce appartenente alla famiglia Ictaluridae. Talvolta è chiamato pesce gatto nostrano per distinguerlo dal simile Ictalurus punctatus. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Ameiurus melas, conosciuto come pesce gatto o pesce gatto nero o comunemente noto come barbone (o barbona) è un pesce d'acqua dolce appartenente alla famiglia Ictaluridae. Talvolta è chiamato pesce gatto nostrano per distinguerlo dal simile Ictalurus punctatus. nostrane f pl femminile plurale di nostrano Sillabazione no | strà | ne Pronuncia IPA: /nos'trane/ Etimologia / Derivazione vedi nostrano Sinonimi locali, nostrali

tipiche, caratteristiche; genuine, casalinghe, caserecce Contrari estere, straniere, d’importazione

La risposta a Tutt altro che esotiche

NOSTRANE

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Tutt altro che esotiche' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.