La Soluzione ♚ Emù : Australia = struzzo : X

: AFRICA

La soluzione di Emù : Australia = struzzo : X per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Emu : australia = struzzo : x: lo struzzo. è endemico dell'australia, dove è il più grande uccello autoctono e l'unico membro esistente del genere dromaius. l'areale dell'emù comprende... L'Africa è un continente del pianeta Terra, il terzo per superficie e secondo per popolazione. L’ Africa è attraversata dall'equatore e dai tropici del Cancro e del Capricorno e, quindi, caratterizzata da una grande varietà di climi e ambienti, come deserti, savane e foreste pluviali. Insieme all'Eurasia, forma il cosiddetto Continente Antico. Confina ad est con il continente asiatico, attraverso l'istmo di Suez a nord-est, dal 1869 canale artificiale di Suez, quindi bagnato dal Mar Rosso e dall'Oceano Indiano, compreso il Madagascar; a sud con l'Oceano Atlantico e Indiano, ad ovest con l'Oceano Atlantico, con distanza minima dal continente ...

