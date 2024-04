La Soluzione ♚ La sacra reliquia custodita a Torino

La soluzione di 7 lettere per la definizione: La sacra reliquia custodita a Torino. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SINDONE

Curiosità su La sacra reliquia custodita a torino: Dell'opera guariniana. la sacra reliquia, invece, venne portata in salvo grazie all'operato dei vigili del fuoco. dopo l'incendio la chiesa ha subìto il... La Sindone di Torino, nota anche come Sacra Sindone o Santa Sindone, è un lenzuolo di lino conservato nel Duomo di Torino, sul quale è visibile l'immagine di un uomo che porta segni interpretati come dovuti a maltrattamenti e torture compatibili con quelli di un condannato alla crocefissione e descritti nella passione di Gesù. Molte persone identificano la vittima di tali torture con Gesù e il lenzuolo con quello usato per avvolgerne il suo corpo nel sepolcro. Il termine "sindone" deriva dal greco sd (sindon), che indicava un ampio tessuto, come un lenzuolo, e che se specificato poteva essere di lino di buona qualità o tessuto d'India. ...

