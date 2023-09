Il lenzuolo nel quale fu avvolto Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il lenzuolo nel quale fu avvolto Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SACRA SINDONE

Significato/Curiosita : Il lenzuolo nel quale fu avvolto gesu

Di gesù. molte persone identificano la vittima di tali torture con gesù e il lenzuolo con quello usato per avvolgerne il suo corpo nel sepolcro. il termine... Disambiguazione – "sindone" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sindone (disambigua). la sindone di torino, nota anche come sacra sindone o santa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

