La Soluzione ♚ Ripiano su una parete rocciosa

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Ripiano su una parete rocciosa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CENGIA

Curiosità su Ripiano su una parete rocciosa: Cengia (o cornice rocciosa o cengio; plurale cenge) è una sporgenza pianeggiante di una parete rocciosa, che interrompe la verticalità di una montagna, spesso... La cengia (o cornice rocciosa o cengio; plurale cenge) è una sporgenza pianeggiante di una parete rocciosa, che interrompe la verticalità di una montagna, spesso sede di sentiero o punto di riposo durante un'ascensione.

