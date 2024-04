La Soluzione ♚ Abbellisce la parete

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Abbellisce la parete. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : QUADRO

Curiosità su Abbellisce la parete: Ancora vivo. sulla stessa parete di sinistra si può vedere l'estasi di san francesco di andrea vicentino. sulla parete destra è la tomba del senatore nicolò... Quadro – prodotto dell'arte pittorica Quadro – in meccanica dei veicoli, termine che indica un motore a scoppio in cui il rapporto tra la corsa dei pistoni e l'alesaggio dei cilindri è pari a 1 Quadro – nel diritto del lavoro italiano, una categoria di lavoratore subordinato Quadro – nella terminologia teatrale, una o più parti di un atto Quadro – nella terminologia cinematografica, la cornice entro la quale sono contenute le immagini Quadro – linea di schede video professionali prodotte dall'azienda statunitense NVIDIA Quadro (quadro clinico) – in medicina, insieme delle manifestazioni con le quali una malattia si presenta all'osservazione ...

