Un ripiano da credenza per esporre stoviglie - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : PIATTAIA

Significato/Curiosita : Un ripiano da credenza per esporre stoviglie

Ferri da stiro, credenze contenenti stoviglie e utensili da cucina, orologi e radio apparecchi, giochi, scrittoi, lampade, arredo per soggiorno e cucina... Dell'apparato decorativo. in particolare, sono emersi nella sala della piattaia affreschi attribuiti alla scuola di melozzo da forlì. marte e sarcofago... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

