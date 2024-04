La Soluzione ♚ Privi di decimali

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Privi di decimali. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TONDI

Curiosità su Privi di decimali: Cifre decimali in codice binario, che sfrutta in parte la convertibilità da base 2 a base 16. in questo formato, ogni cifra di un numero decimale è rappresentata...

