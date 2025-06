Circolari o sferici nei cruciverba: la soluzione è Tondi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Circolari o sferici' è 'Tondi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TONDI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Tondi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tondi? I toni sono oggetti che si presentano come forme circolari o sferiche, come monete, bottoni o palline. Sono caratterizzati dalla loro forma rotonda e uniforme, spesso utilizzati come elementi decorativi o funzionali. La parola richiama l'idea di qualcosa che ha una superficie curva e continua, un dettaglio semplice ma molto presente nella nostra quotidianità. Un esempio? I classici tondi di carta o di metallo.

I finestroni circolari delle chiese gotiche e romanicheLegumi sfericiOrnamenti sferici delle ringhiereFormano ammassi sferici gelatinosi nelle acque dolci o sui terreni umidiI disegni circolari della tradizione buddista e induista rappresentanti I Universo

La definizione "Circolari o sferici" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

I Imola

O T U R N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TURNO" TURNO

