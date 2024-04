La Soluzione ♚ Il nome del giudice Borsellino

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Il nome del giudice Borsellino. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PAOLO

Curiosità su Il nome del giudice borsellino: L'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo.» (paolo borsellino) paolo borsellino (palermo, 19 gennaio 1940 – palermo, 19 luglio 1992) è stato... Paolo è un nome proprio di persona italiano maschile.

