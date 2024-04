La Soluzione ♚ Nome degli abitanti di Chieti

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Nome degli abitanti di Chieti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TEATINI

Curiosità su Nome degli abitanti di chieti: Attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. chieti (ascolta) è un comune italiano di 48 585 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in abruzzo. divisa... I chierici regolari teatini (in latino Ordo clericorum regularium vulgo Theatinorum) sono un istituto religioso maschile di diritto pontificio: i chierici regolari di questo ordine pospongono al loro nome la sigla C.R. L'ordine, espressione del rinnovamento della vita ecclesiastica segnato dalla riforma cattolica antecedente il concilio di Trento, sorse con lo scopo di restaurare nella Chiesa la regola primitiva di vita apostolica; fu fondato nella basilica di San Pietro in Vaticano a Roma il 14 settembre 1524 da san Gaetano Thiene e Gian Pietro Carafa (all'epoca episcopus theatinus, cioè vescovo di Chieti, donde il soprannome di teatini) e ...

Altre Definizioni con teatini; nome; abitanti; chieti;