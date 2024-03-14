Il Taviani politico del 900

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il Taviani politico del 900' è 'Paolo Emilio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAOLO EMILIO

Come completare la definizione Definizione: Il Taviani politico del 900

Il Taviani politico del 900 Risposta: PAOLO EMILIO

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 5-6

5-6 Schema utile: P____ ______

P____ ______ Inizia con: P

P Finisce con: O

Perché la soluzione è Paolo Emilio? Paolo Emilio è stato un importante politico italiano del XX secolo, noto per il suo ruolo nel panorama politico del dopoguerra. La sua attività si è concentrata sulla promozione di riforme sociali e sulla partecipazione attiva alla vita pubblica, contribuendo a plasmare le politiche nazionali. La sua figura rappresenta un esempio di impegno e dedizione per il progresso del paese, lasciando un segno indelebile nel tessuto politico e sociale dell’Italia. La sua influenza si riflette ancora oggi nel contesto storico-politico italiano.

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Nei cruciverba, 'Il Taviani politico del 900' si risolve con Paolo Emilio

Quando la definizione "Il Taviani politico del 900" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Paolo Emilio'.

Schemi utili per Paolo Emilio

Schema parole: 5-6

La soluzione inizia con P

La soluzione finisce con O

Schema iniziale: P____ ______

Schema finale: _______ILIO

Le 11 lettere della soluzione Paolo Emilio

P Padova A Ancona O Otranto L Livorno O Otranto E Empoli M Milano I Imola L Livorno I Imola O Otranto

La soluzione 'Paolo Emilio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Taviani politico del 900". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.