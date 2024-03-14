Il Taviani politico del 900
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SOLUZIONE: PAOLO EMILIO
Come completare la definizione
- Definizione: Il Taviani politico del 900
- Risposta: PAOLO EMILIO
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 5-6
- Schema utile: P____ ______
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Perché la soluzione è Paolo Emilio? Paolo Emilio è stato un importante politico italiano del XX secolo, noto per il suo ruolo nel panorama politico del dopoguerra. La sua attività si è concentrata sulla promozione di riforme sociali e sulla partecipazione attiva alla vita pubblica, contribuendo a plasmare le politiche nazionali. La sua figura rappresenta un esempio di impegno e dedizione per il progresso del paese, lasciando un segno indelebile nel tessuto politico e sociale dell’Italia. La sua influenza si riflette ancora oggi nel contesto storico-politico italiano.
Nei cruciverba, 'Il Taviani politico del 900' si risolve con Paolo Emilio
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Schemi utili per Paolo Emilio
- Schema parole: 5-6
- La soluzione inizia con P
- La soluzione finisce con O
- Schema iniziale: P____ ______
- Schema finale: _______ILIO
Le 11 lettere della soluzione Paolo Emilio
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