La Soluzione ♚ Spazi da grandi alberghi

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Spazi da grandi alberghi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SALONI

Curiosità su Spazi da grandi alberghi: Preferibile luce calda. gli alberghi possono variare di dimensione, da aree molto piccole fino a superfici chilometriche. negli alberghi comuni il 95% della superficie... Il Salone Internazionale del Mobile è la più importante fiera e punto d'incontro, a livello mondiale, per gli operatori del settore casa-arredamento. La sua prima edizione risale al 1961 a Milano, città che accoglie la manifestazione tutt'oggi, e l'accoglierà almeno fino al 2032.

Altre Definizioni con saloni; spazi; grandi; alberghi;