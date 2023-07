Si dice di lettere molto grandi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di lettere molto grandi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CUBITALI

Significato/Curiosità : Si dice di lettere molto grandi

Le lettere molto grandi o cubitali sono un tipo di carattere tipografico caratterizzato da forme esageratamente grandi e spesse. Questo stile di scrittura viene spesso utilizzato per attirare l'attenzione e creare un impatto visivo significativo. Le lettere cubitali hanno contorni audaci e spigolosi, con linee forti e decise. Questo tipo di carattere può essere utilizzato in diversi contesti, come manifesti, titoli di giornali o riviste, loghi e altre forme di grafica pubblicitaria, per creare un effetto di enfasi e importanza. Le lettere molto grandi o cubitali sono un'opzione creativa per catturare l'occhio del lettore e comunicare un messaggio in modo audace e immediato.

