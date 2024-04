La Soluzione ♚ Un indumento per la mezza stagione

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Un indumento per la mezza stagione. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SOPRABITO

Curiosità su Un indumento per la mezza stagione: Episodi della quarta parte della stagione finale sono stati originalmente trasmessi in un unico speciale da un'ora e mezza intitolato the final chapters... Con il termine soprabito al giorno d'oggi si intende un indumento sia maschile che femminile, che si indossa sopra i vestiti e in particolare sopra il torso e che, in alcuni casi si allunga fino alle ginocchia. Lo scopo del soprabito è quello di difendere il corpo umano dal freddo o dagli agenti atmosferici, di apparire al pubblico in maniera elegante e come indumento simbolico per sacerdoti e suore. In passato con il termine "soprabito" si intendeva unicamente una veste civile da uomo, simile ad una tunica, ma abbottonata sul davanti e con doppio petto rovesciato.

