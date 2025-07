Per quando fa freschetto nei cruciverba: la soluzione è Soprabito

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Per quando fa freschetto' è 'Soprabito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOPRABITO

Curiosità e Significato di Soprabito

La parola Soprabito è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Soprabito.

Perché la soluzione è Soprabito? Il termine soprabito indica un capo d'abbigliamento leggero, indossato sopra altre cose per proteggersi dal fresco o dal vento. È ideale nelle giornate di clima incerto, quando serve una copertura extra senza essere troppo pesante. Perfetto per affrontare le prime fresche mattine o le serate tiepide, rappresenta un alleato pratico e versatile nel guardaroba.

Come si scrive la soluzione Soprabito

La definizione "Per quando fa freschetto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

O Otranto

P Padova

R Roma

A Ancona

B Bologna

I Imola

T Torino

O Otranto

