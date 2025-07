Lo è un cappotto nei cruciverba: la soluzione è Soprabito

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo è un cappotto' è 'Soprabito'.

SOPRABITO

Curiosità e Significato di Soprabito

La soluzione Soprabito di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Soprabito per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Soprabito? Lo soprabito è un capo di abbigliamento esterno, solitamente lungo e caldo, indossato sopra a giacche o vestiti per proteggersi dal freddo o dalla pioggia. È perfetto nelle giornate più fredde, aggiungendo eleganza e praticità al look. In breve, uno stile funzionale e raffinato per affrontare le stagioni fredde con classe.

Come si scrive la soluzione Soprabito

La definizione "Lo è un cappotto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

O Otranto

P Padova

R Roma

A Ancona

B Bologna

I Imola

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R O L E Mostra soluzione



