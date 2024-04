La Soluzione ♚ Gli Ebrei lo abbandonarono guidati da Mosè

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Gli Ebrei lo abbandonarono guidati da Mosè. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EGITTO

Curiosità su Gli ebrei lo abbandonarono guidati da mose: Contro gli ebrei in quanto gruppo religioso o etnico - risale a molti secoli addietro; l'antisemitismo è stato anche definito come "l'odio più lungo". lo studioso... L'Egitto (/e'ditto/, in arabo , Mir), ufficialmente Repubblica Araba d'Egitto (in arabo , Jumhuriyya Mir al-Arabiyya), è un Paese transcontinentale che attraversa l'angolo nord-est dell'Africa e l'angolo sud-ovest dell'Asia attraverso un ponte di terra formato dalla penisola del Sinai. La maggior parte del suo territorio di 1 001 000 chilometri quadrati si trova nel Nord Africa e confina con il Mar Mediterraneo a nord, la striscia di Gaza e Israele a nord-est, il golfo di Aqaba e il Mar Rosso ad est, il Sudan a sud e la Libia ad ovest. Dal 1958 al 31 dicembre 1971 era denominato Repubblica Araba Unita, la ...

Altre Definizioni con egitto; ebrei; abbandonarono; guidati; mosè;