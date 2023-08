La meta di una biblica fuga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La meta di una biblica fuga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La meta di una biblica fuga in Egitto è uno degli episodi più significativi della narrazione biblica. Si narra che Giuseppe e Maria, con il loro figlio Gesù, fuggirono in Egitto per sfuggire alla persecuzione del re Erode, che voleva uccidere il bambino. L'Egitto era visto come un rifugio sicuro per le famiglie ebree durante quei tempi. La fuga rappresenta un viaggio di protezione e speranza, segnando l'inizio dell'esilio di Gesù e della sua famiglia. Questo episodio sottolinea anche la credenza nel destino e nella protezione divina, con l'angelo che avvisò Giuseppe in sogno dell'imminente pericolo. La meta di questa fuga fu un viaggio verso la salvezza e l'adempimento delle profezie riguardanti il Messia.

