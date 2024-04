La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il Libro che narra l uscita degli Ebrei dall Egitto. ESODO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'Esodo (in greco antico: d, Éxodos, "uscita"; in ebraico , «uscita dall'Egitto») è il principale racconto descritto nell'omonimo libro della Bibbia. Il libro racconta di come il popolo ebraico, che secondo la Bibbia sarebbe stato schiavo degli egizi, sarebbe stato liberato da Dio per mano del profeta Mosè da lui inviato. Abbandonato l'Egitto, gli ebrei avrebbero vagato nel deserto del Sinai per 40 anni per poi giungere nella terra di Canaan, dove si sarebbero insediati. La liberazione dall'Egitto è commemorata dagli Ebrei nel giorno di Pesah, ovvero la Pasqua ebraica. Essendo la Bibbia l'unica fonte dell'evento, e non ...

Esodo ( approfondimento)

secondo libro dalla Bibbia, composto di quaranta capitoli, che narra la fuga, la liberazione, la redenzione degli ebrei dall'Antico Egitto con i successivi 40 anni vissuti nel deserto (anno dalla creazione, secondo il calendario ebraico: 2448 circa) in Esodo è scritto che Dio è intervenuto per prendere con Sé il popolo ebraico e quindi guidarlo con bontà (religione) condizione spirituale interiore, parte di un possibile "vissuto" I commentatori della Bibbia ebraica affermano che ogni vero ebreo dovrebbe sentirsi come se fosse veramente uscito con l'Esodo dall'Egitto

Sillabazione

è | so | do

Etimologia / Derivazione

Dal portoghese Êxodo

Pronuncia

IPA: [ '.zo.do ]

Termini correlati