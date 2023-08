Erano guidati da Alarico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erano guidati da Alarico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VISIGOTI

Significato/Curiosità : Erano guidati da Alarico

I Visigoti furono un gruppo etnico germanico che giocò un ruolo significativo nell'Europa occidentale durante il periodo delle migrazioni barbariche. Guidati da leader come Alarico, i Visigoti si spostarono attraverso l'Europa nel IV e V secolo, stabilendosi in diverse regioni dell'Impero Romano. Alarico, uno dei più noti capi visigoti, è famoso per il suo sacco di Roma nel 410 d.C., un evento che segnò un punto di svolta nella caduta dell'Impero Romano d'Occidente. L'influenza dei Visigoti si estese anche nella formazione dei regni barbarici successivi, contribuendo alla ridefinizione del panorama politico europeo dell'epoca.

