Formò ducato con Piacenza

Soluzione : PARMA

Curiosità su Formo ducato con piacenza: Voce principale: piacenza. storia di piacenza dall'età antica ai tempi contemporanei. la zona in cui sorge piacenza fu popolata fin dalla preistoria, quando... Parma (AFI: /'parma/, ; Pärma in dialetto parmigiano) è un comune italiano di 198 630 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia e seconda città dell'Emilia-Romagna per popolazione dopo il capoluogo regionale Bologna. Antica capitale del ducato di Parma e Piacenza (1545-1859), la città di Parma è sede universitaria dall'XI secolo. È inoltre sede dal 2004 dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA); dal 1956 del Magistrato per il Po, oggi Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO); dal 1990 dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AdbPo); e dal 1994 di un Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) dei Carabinieri, ...

