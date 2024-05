Formò un ducato con Parma

Nome proprio

Curiosità su: Piacenza (, Piaseinsa [pia'zis] in dialetto piacentino) è un comune italiano di 102 660 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia dell'Emilia-Romagna. Città più occidentale della regione, ha forti relazioni con la Lombardia, con la quale confina, e in particolare con Milano nella cui area metropolitana è inserita. «Terra di passo», come la definì già Leonardo da Vinci nel Codice Atlantico in virtù della sua cruciale collocazione geografica, Piacenza integra caratteristiche dei vicini territori liguri e piemontesi sommate ad una prevalente influenza lombarda, favorita dalle comunicazioni con la vicina metropoli, che ne attenuano l’impronta emiliana. La centralità all’interno della megalopoli padana e la fitta rete di arterie stradali e ferroviarie nelle quali è inserita, hanno reso la città un polo logistico terziario di importanza europea. Centro di antichissima fondazione e prima capitale del Ducato di Parma e Piacenza, è soprannominata la Primogenita perché nel 1848 fu la prima città italiana a votare con un plebiscito l'annessione al Regno di Sardegna.

Piacenza ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) capoluogo di provincia della regione Emilia-Romagna in Italia

Sillabazione

Pronuncia

Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino Placentia

Parole derivate