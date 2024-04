La Soluzione ♚ Formano una scala

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Formano una scala. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NOTE

Curiosità su Formano una scala: Definire le scale: 7 note consecutive adiacenti formano una scala maggiore, 5 note consecutive compongono una scala pentatonica. per esempio le note dal fa in... Death Note (, Desu Noto) è un manga scritto da Tsugumi Oba e disegnato da Takeshi Obata. È stato serializzato in Giappone dal 1º dicembre 2003 al 15 maggio 2006 sul settimanale Weekly Shonen Jump dalla casa editrice Shueisha e poi raccolto in dodici volumi tankobon. L'edizione italiana è stata curata da Planet Manga, etichetta della Panini Comics, che ha pubblicato l'opera dal 19 ottobre 2006 al 18 settembre 2008. La storia si incentra su Light Yagami, un brillante studente delle scuole superiori che trova un quaderno dai poteri soprannaturali chiamato Death Note, gettato sulla Terra dal dio della morte Ryuk. L'oggetto dona ...

