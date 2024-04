La Soluzione ♚ Blocchetto per appunti

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Blocchetto per appunti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NOTES

Curiosità su Blocchetto per appunti: "dream note", un blocchetto degli appunti dotato del potere di fare avverare i sogni qualunque cosa venga disegnata in esso. kenta, per non farsi rimbrottare... Lotus Notes è il client applicativo ed e-mail di Domino, un software collaborativo client/server prodotto dalla divisione Lotus, di IBM. Ora proseguito da HCL. L'ultima versione è uscita in novembre 2022 ed è la 12.0.2, la prima con il client a 64 bit.

Altre Definizioni con notes; blocchetto; appunti;