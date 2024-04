La Soluzione ♚ Formano grappoli

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Formano grappoli. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ACINI

Curiosità su Formano grappoli: Dalla popolazione di riferimento, ma di grappoli, cioè agglomerati di unità statistiche. esempi di grappoli sono: le famiglie, le classi scolastiche... L'uva è il frutto della vite (Vitis vinifera) e di altre specie o ibridi del genere Vitis.

