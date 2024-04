La Soluzione ♚ Il Teatro alla Scala ne è un tempio

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Il Teatro alla Scala ne è un tempio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LIRICA

Curiosità su Il teatro alla scala ne e un tempio: Nuovo regio ducal teatro alla scala, semplicemente noto come teatro alla scala, colloquialmente chiamato la scala, è il principale teatro d'opera di milano... Poesia lirica – un genere letterario o un'opera di tale genere letterario Opera – un genere teatrale e musicale o un'opera di tale genere teatrale e musicale Lirica – sinonimo di aria da camera, composizione musicale per voce su un testo poetico Lirica – rivista di contenuto letterario Lirica – nome croato dell'isola di Alessandria, in Dalmazia Lirica – strumento musicale ad arco, chiamato anche lijerica

