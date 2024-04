La Soluzione ♚ Era il signore dell Olimpo

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Era il signore dell Olimpo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ZEUS

Curiosità su Era il signore dell olimpo: Vedi olimpo (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento grecia è ritenuta da controllare. motivo: nomenclatura discordante: la voce è olimpo (con... Zeus (in greco antico: e, Zeús AFI: [zdeus]) nella religione greca è il re degli dèi olimpi, dio del cielo e governatore dei fenomeni meteorologici, in particolare del tuono. I suoi simboli sono la folgore, il toro, l'aquila, la quercia e l'olivo. Figlio del titano Crono e di Rea, è il più giovane tra i suoi fratelli e le sue sorelle: Estia, Demetra, Era, Ade e Poseidone. Nel mito è sposato con Era (protettrice del matrimonio e dei figli), anche se nel santuario dell'oracolo di Dodona come sua consorte si venerava Dione (viene raccontato nell'Iliade che Zeus sia il padre di Afrodite, avuta con Dione). Il frutto dei suoi numerosi ...

Altre Definizioni con zeus; signore; olimpo;