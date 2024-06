Quella dell Olimpo era Ebe

: Nella mitologia classica Zeus rapì il giovane principe troiano Ganimede per farne il coppiere degli dei. Erano generalmente ragazzi giovani, di condizione servile. I primi coppieri furono gli oinokóoi greci e poi i cyntus o pincerna romani. Nelle corti reali e principesche medievali, specie in Francia e in Germania, il coppiere era invece un funzionario di alto rango che aveva il compito di servire le bevande alla tavola reale evitando che la coppa del re fosse avvelenata, e talora aveva l'obbligo di assaggiarne il contenuto prima di servirla. Nei banchetti dell'antichità e del medioevo, il coppiere aveva il compito di versare da bere ai commensali.

Italiano: Sostantivo: cenere ( approfondimento) f sing (pl.: ceneri) . (geologia) (chimica) (mineralogia) particolato (polvere) residuante da un processo di combustione di vegetali, carbone o altro combustibile solido; è presente anche come emissione di particelle dalle eruzioni vulcaniche. (letterario) i resti del corpo umano. Sillabazione: cé | ne | re. Pronuncia: IPA: /'tenere/ . Etimologia / Derivazione: dal latino cinis (accusativo cinerem) .