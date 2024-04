La Soluzione ♚ Diminuire di peso

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Diminuire di peso. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DIMAGRIRE

Curiosità su Diminuire di peso: Valore di rigidezza pari a 5000 gigapascal, pesa in tutto 90 kg, garantendo leggerezza alla totalità del veicolo. altre soluzioni adottate per diminuire il... Rosanna Lambertucci (Roma, 30 novembre 1945) è una conduttrice televisiva, nutrizionista, conduttrice radiofonica, giornalista, scrittrice e divulgatrice scientifica italiana.

Altre Definizioni con dimagrire; diminuire; peso;