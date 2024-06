Il peso che si detrae

: È nota principalmente per il ruolo di Victoria "Vicky" Lathum nella serie American Pie, e per l'interpretazione di April Wexler nella saga Sharknado, prodotta dalla casa cinematografica The Asylum. Tara Donna Reid (Wyckoff, 8 novembre 1975) è un'attrice, personaggio televisivo e produttrice cinematografica statunitense. Nel mondo del cinema si è distinta sin dall'inizio partecipando in produzioni di rilievo quali Il grande Lebowski dei fratelli Coen, nel dramma sentimentale di culto Cruel Intentions - Prima regola non innamorarsi e nella commedia drammatica Il dottor T e le donne, ricoprendo ruoli prevalentemente secondari.

Italiano: Sostantivo: tara ( approfondimento) f sing(pl.: tare) . (fisica) parte di peso di una merce rappresentata dall'imballaggio o dal veicolo che la trasporta. (biologia) (medicina) malattia che si eredita. Voce verbale: tara . terza persona singolare dell'indicativo presente di tarare. seconda persona singolare dell'imperativo di tarare. Sillabazione: tà | ra. Pronuncia: IPA: /'tara/ .