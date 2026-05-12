Diminuire di altezza

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Diminuire di altezza' è 'Abbassare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABBASSARE

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Perché la soluzione è Abbassare? Il verbo ABBASSARE si riferisce all'azione di diminuire di altezza o di livello, spostando qualcosa verso il basso. Questa parola può essere utilizzata in diversi contesti, come abbassare il volume di una radio o abbassare una sedia per rendere più comoda la seduta. Quando si parla di abbassare un oggetto o una parte del corpo, si indica il movimento verso una posizione inferiore. La capacità di abbassare permette di adattare la posizione o il livello a diverse esigenze.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Diminuire di altezza". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Diminuire di altezza nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Abbassare

Se la definizione "Diminuire di altezza" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Diminuire di altezza" conferma che la soluzione 'Abbassare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Abbassare

A Ancona B Bologna B Bologna A Ancona S Savona S Savona A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Diminuire di altezza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Abbassare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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