La Soluzione ♚ Abbandonare un proposito

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Abbandonare un proposito. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DEMORDERE

Curiosità su Abbandonare un proposito: Interrompendo la funzione. godwin tenta di convincere il generale ad abbandonare il proposito di riportare a casa la moglie. il generale minaccia con una pistola... Mare fuori è una serie televisiva italiana ideata da Cristiana Farina e prodotta da Rai Fiction e Picomedia. Nota anche con il titolo internazionale The Sea Beyond, la serie è incentrata sulle vicende dei detenuti e del personale di un immaginario istituto penale per minorenni di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida.

