La Soluzione ♚ Abbandonare con sacrificio

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Abbandonare con sacrificio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RINUNCIARE

Curiosità su Abbandonare con sacrificio: Act i) sacrificio di ifigenia di timante sacrificio d'ifigenia di giambattista tiepolo (nella sala di ifigenia a villa valmarana) sacrificio di ifigenia... Casimiro III Piast, noto anche come Casimiro il Grande (in polacco Kazimierz Wielki) (Kowal, 30 aprile 1310 – Cracovia, 5 novembre 1370), fu re di Polonia dal 1333 fino alla sua morte. Figlio minore di Ladislao I Lokietek ed Edvige di Kalisz, risultò l'ultimo monarca della dinastia dei Piast attivo sul trono reale e nella storiografia è considerato uno dei sovrani più importanti della Polonia. Dopo aver curato con grande attenzione innanzitutto i rapporti diplomatici con il regno di Boemia e l'Ordine teutonico, nel 1335 riuscì a far rinunciare il re ceco Giovanni di Lussemburgo alle sue pretese al trono polacco. In seguito, nel 1348, giunse ...

