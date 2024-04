La Soluzione ♚ Il celebre rapimento voluto da Romolo

La soluzione di 16 lettere per la definizione: Il celebre rapimento voluto da Romolo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RATTO DELLE SABINE

Curiosità su Il celebre rapimento voluto da romolo: Cima del palatino boscoso e rapì il figlio di ilia che governava, ormai da re, sui suoi quiriti. il corpo mortale di romolo si dissolve passando per l'aria... Il ratto delle Sabine è una fra le vicende più antiche della storia di Roma, avvolta dalla leggenda. Secondo la tradizione, Romolo, dopo aver fondato Roma, si rivolge alle popolazioni vicine per stringere alleanze e ottenere delle donne con cui procreare e popolare la nuova città. Al rifiuto dei vicini risponde con l'inganno: organizza un grande spettacolo per attirare gli abitanti della regione e rapire le loro donne.

