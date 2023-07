Il teatro di Vienna voluto da Francesco Giuseppe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il teatro di Vienna voluto da Francesco Giuseppe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : STAATSOPER

Significato/Curiosità : Il teatro di Vienna voluto da Francesco Giuseppe

La "staatsoper" è il termine tedesco per indicare l'Opera di Stato di Vienna, un prestigioso teatro d'opera situato nella capitale austriaca. Questo teatro è stato commissionato e voluto da Francesco Giuseppe, l'Imperatore d'Austria, nel 1861. Inaugurato nel 1869, l'Opera di Stato di Vienna è uno dei teatri d'opera più rinomati al mondo, noto per la sua ricca storia, l'acustica eccezionale e le produzioni di alta qualità. Il teatro ospita spettacoli di opere classiche e contemporanee, balletti e concerti sinfonici, attirando appassionati di musica da tutto il mondo per ammirare le performance di artisti di fama internazionale in un ambiente di grande eleganza e prestigio.

Altre risposte alla domanda : Il teatro di Vienna voluto da Francesco Giuseppe : teatro; vienna; voluto; francesco; giuseppe; Un tempo accompagnavano le dame a teatro ; teatro a gradinate; Fu teatro di una battaglia di Annibale; Garantiscono i posti a teatro ; Un famoso teatro di Torino; La cattedrale di vienna ; Grande parco nel centro di vienna ; vienna ne subì due storici; vienna ne è la capitale; Uno famoso è il Prater di vienna ; Provoca un incendio non voluto ; Il mammifero più evoluto ; È evoluto senza volto; Un Consiglio voluto dalla Costituzione; Benvoluto ; Un appellativo di san francesco ; Santa: vi vive papa francesco ; Il francesco D Erminio dei fumetti; Il francesco cantautore leader dei Baustelle; Lo è stato a lungo francesco Totti; giuseppe Parini lo fu in casa Serbelloni; Chi dipinse Ritratto di giuseppe Verdi; Un film di giuseppe Tornatore: Una pura; Il giuseppe scultore delle Scogliere a Milano; L isola in cuí mori giuseppe Garibaldi;

Cerca altre Definizioni