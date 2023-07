Provoca un incendio non voluto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Provoca un incendio non voluto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : AUTOCOMBUSTIONE

Significato/Curiosità : Provoca un incendio non voluto

L'autocombustione è un fenomeno in cui un materiale, senza l'intervento di una fonte esterna di fiamma o calore, si infiamma spontaneamente. Questo può accadere a causa di reazioni chimiche, fermentazione o ossidazione che generano calore sufficiente da innescare l'incendio. Materiali come oli, rifiuti organici, carbone, fieno e compost possono essere soggetti all'autocombustione. È un evento potenzialmente pericoloso che può causare danni strutturali e propagazione dell'incendio. Il controllo delle temperature, l'adeguata ventilazione e la gestione corretta dei materiali sono fondamentali per prevenire l'autocombustione e garantire la sicurezza degli ambienti in cui possono verificarsi tali condizioni.

