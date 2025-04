Celebre indovino tebano - Soluzione Cruciverba: Tiresia

Lo sapevi che Iliade: L'Iliade (in greco antico: , Iliás) è un poema epico in esametri dattilici, tradizionalmente attribuito a Omero. Ambientato ai tempi della guerra di Troia, città da cui prende il nome, narra gli eventi accaduti nei cinquantuno giorni del decimo e ultimo anno di guerra, in cui l'ira di Achille è l'argomento portante.

