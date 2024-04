La Soluzione ♚ Un abbreviazione come rev

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Un abbreviazione come rev. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SAC

Curiosità su Un abbreviazione come rev: Questa lista che segue contiene una selezione in lingua latina delle abbreviazione presenti nei testi e nelle iscrizioni degli antichi romani. vedi anche...

Altre Definizioni con sac; abbreviazione; come;